Termoli/Gara ciclistica “ XX Fondo Molisana ” – Sospensione della circolazione sulle strade interessate dal percorso della gara

Domenica 4 luglio 2021 si svolgerà la gara ciclistica denominata “ XX Fondo Molisana ” lungo i l seguent e percors o

: – Partenza: C.da Rivolta del Re (Nucleo Industriale di Termol i) c/o Ristorante self service Sprocatti, ore 9.30.

– Arrivo: Via Enzo Ferrari (Nucleo Industriale di Termoli), ore 12:45 . – Il ritrovo dei concorrenti è fissato presso contrada Rivolta del Re (Nucleo Industriale di Termoli) c/o Ristorante self service Sproca tti a Termoli dalle ore 7 alle 9 .

La partenza è prevista da Via Enzo Ferrari (altezza COSIB), Via Marco Biagi, SP 84 dir. proveniente da Portocannone, Strada Statale 87 al km 214,500, dove sarà dato il via agonistico. Poi in direzione Larino (CB) fino al k m 220 (bivio Larino, svolta a sinistra su Strada Provinciale 167 per 800 metri), prosieguo con svolta a destra su Strada Provinciale 148 dir. Rotello (CB), poi su Strada Provinciale 148 fino al bivio per Bonefro (CB) con svolta a destra su Strada Provincia le 63. Attraversamento del centro abitato di Bonefro (CB) (via Roma, Via G. Marconi), Nucleo Industriale di Bonefro, Strada Provinciale 116 dir. Casacalenda (CB), immissione su Strada Statale 87, attraversamento del centro abitato di Casacalenda (C.so A. D e Gasperi, Via Giovanni XXIII), prosieguo su Strada Statale 87 dir. Larino (CB), attraversamento del centro abitato di Larino (Via A. Novelli, Via Ernesto De Rosa,) immissione Strada Statale 87 dir. Termoli (CB), SP 84 Dir, Via Marco Biagi, Via Enzo Ferrar i dove, alle ore 12:45 , è previsto l’ ARRIVO (altezza COSIB).

Allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento della gara e tutelare la pubblica incolumità delle persone, è stata disposta la sospensione della circolazione dalle ore 9.30 e fino al passaggio d el veicolo di fine gara.