Termoli/Domenica in Piazza Vittorio Veneto prima edizione di “Grisulandia e Pompieropoli”

Domenica 7 Maggio dalle ore 09:00 alle 12:30 ,circa, si terrà nella Piazza Vittorio Veneto ( Piazza Monumento) di Termoli l’evento “Grisulandia e Pompieropoli – 1° edizione” patrocinato dal Comune di Termoli..

Il progetto “Grisulandia e Pompieropoli – 1° edizione”, nasce per divulgare le buone norme di protezione civile mediante attività ludiche, formative e per l’apprendimento delle norme di prevenzione e sicurezza attraverso la simulazione delle attività dei vigili del fuoco e dei volontari, riproposte a misura di bambino.

Diventando “Pompieri per un giorno”, giovani e giovanissimi ,divertendosi, si avvicinano alla cultura della sicurezza.Le attività si svolgeranno nella mattinata di domenica e vedranno coinvolti Vigili del Fuoco, volontari dell’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, tutti formati ed esperti nel settore che intratterranno i partecipanti insegnando loro i comportamenti da attuare in caso di emergenza attraverso il gioco e semplici spiegazioni sia teoriche che pratiche.

Sul campo di simulazione saranno presenti mezzi forniti dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dalle rispettive Associazioni.Lo scopo finale del progetto è, non solo quello di sensibilizzare la nuova generazione, ma anche di far conoscere gli enti sul territorio e le associazioni di volontariato.In particolar modo si vuole cercare di far avvicinare le nuove generazioni alle attività di volontariato, in quanto, come afferma Bebe Vio:“Il volontariato è importante perché fare bene agli altri fa bene anche a te. Egoisticamente io mi sento meglio quando faccio del bene ad altre persone ed è una cosa bellissima a cui dovreste dedicarvi anche voi”.