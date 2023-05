Garante dei Diritti: Occorre tenere alta l’attenzione per prevenire la pedofilia e la pedopornografia 

Ricorre oggi, 5 maggio 2023, la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, che rappresenta un momento di fondamentale importanza per riflettere sulle azioni da mettere in campo, in un lavoro di rete, per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Un lavoro capillare sul territorio è svolto dalle Forze dell’Ordine, a cui va il nostro ringraziamento, insieme a tutti coloro che operano per contrastare questi aberranti reati.

In Italia, sin dal 2006, è stato istituito, in seno alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (CNCPO), investigatori specializzati nelle indagini in un settore in continua evoluzione a causa della massiccia diffusione di Internet.

Le nuove tecnologie digitali, infatti, hanno accresciuto il rischio per i minori di adescamenti sessuali e conseguenti abusi: la protezione dei minori, dunque, avviene con la rete istituzionale.

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso, nel 2022, ha trattato più di 50 casi, in esponenziale aumento rispetto al 2021.

“Occorre tenere alta l’attenzione per prevenire la pedofilia e la pedopornografia – ha affermato la Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, la Professoressa Paola Matteo – Le insidie, soprattutto quelle che vengono da internet, sono costanti e soltanto con un lavoro di squadra, abbattendo anche il muro di silenzio, si può lavorare al contrasto di tali forme di gravissime devianze”.