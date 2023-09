Termoli/ Arrestato 64enne campano in esecuzione di un ordine di espiazione pena

I Carabinieri della Stazione di Termoli (CB) hanno tratto in arresto un uomo originario

della provincia di Napoli ma dimorante da tempo nel centro termolese, in esecuzione

di un ordine di espiazione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

La misura è scaturita da una sentenza di condanna, emessa il 15 aprile 2021 e divenuta

poi irrevocabile, in relazione alla violazione dell’articolo 495 del Codice Penale, per il

reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su

qualità personali proprie o di altri.

Nello specifico, l’episodio a cui si fa riferimento risale al 5 maggio 2015, quando

l’uomo – fermato durante un controllo su strada effettuato nel Comune di Petacciato

(CB) – aveva dichiarato ai militari di quella Stazione Carabinieri di essere sprovvisto

di documenti ed aveva anche fornito delle false generalità agli operanti.

Proprio in relazione a detta condotta, a conclusione dei necessari accertamenti che

avevano consentito di accertare la condotta illecita, il 64enne era stato deferito in stato

di libertà originando quindi il procedimento penale da cui era poi scaturita la sentenza

di condanna a carico dello stesso.

L’uomo pertanto, una volta rintracciato in questo centro e previa notifica del citato

provvedimento, è stato tradotto presso il suo domicilio per ivi espiare, in regime di

detenzione domiciliare, la pena comminatagli pari a mesi 8 (otto) di reclusione.