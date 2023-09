Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico. Pdl del M5S

I Consiglieri Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina hanno presentato una proposta di legge regionale concernente: Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico.

L’iniziativa legislativa – si spiega nella relazione illustrativa – attribuisce alla Regione la facoltà di favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l’acquisto annuale di crediti d’imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 %, bonus facciate 90 %, bonus efficientamento 65 %, bonus ristrutturazioni 50 %).



La peculiarità della proposta di legge -si spiega ancora nella relazione- è rappresentata dal fatto che deputati all’acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal d.l. 11/2023, per i quali è previsto il divieto. Non la Regione, quindi, che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d. legs. n. 165/2001.



La proposta il testo passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di merito la invierà alla valutazione definitiva del Consiglio regionale.