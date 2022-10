Tecnologia/ Oggi Whats App non funziona

Quando si blocca un sistema telematico le difficoltà diventano diffuse e soprattutto globali. Malfunzionamenti diffusi di WhatsApp da stamattina: in verità già dopo le 18 di ieri, si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta. Un “down” temporaneo che ha lasciato a piedi milioni di utenti in Italia, che ogni giorno utilizzano intensamente l’app. Poi un nuovo malfunzionamento, dalle 9 di stamattina.

La maggior parte degli utenti indica l’impossibilità a inviare e ricevere messaggi. Problemi anche sulla versione desktop dell’applicazione.