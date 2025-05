Successo per il Festival “Fuoco al Centro”ad Agnone, si lavora alla prossima edizione

Si è conclusa nel parco della Lettura di Agnone, la prima edizione del festival “Fuoco al Centro”. L’ultimo appuntamento ha visto protagonisti lo scrittore Premio Strega Emanuele Trevi e la scrittrice di origini molisane Valentina Farinaccio.

Ha moderato l’incontro il giornalista Nicola Mastronardi, che ha guidato gli ospiti in una conversazione che ha toccato i temi delle assenze e delle radici.

Soddisfazione da parte di CreaVità e Comune di Agnone, organizzatori del festival, per i risultati raggiunti in termini di presenze.

“Ringrazio Chiara Gamberale, Mattia Zecca, Valentina Dispari, il magnifico gruppo di CreaVità. La prima edizione di ‘Fuoco al Centro’ è stata un successo.

Grandi nomi della letteratura ad Agnone per uno scambio di idee proficuo che ci ha arricchito. La dimostrazione che fare cultura nelle aree interne è possibile. E questa deve essere la strada da percorrere per proseguire il percorso di rigenerazione sociale ed economica dei piccoli borghi. Non avremo conquistato il titolo di Capitale Italiana della Cultura, ma continuiamo a rendere i sogni pian piano realtà con le nostre forze”. Così il sindaco Daniele Saia.

La prossima edizione del festival è già confermata e si svolgerà nel centro altomolisano dal 1° al 3 maggio 2026.