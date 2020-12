Su Nonsolomusica Radio il nuovo format di Clown Crash e gli auguri di Arisa/il molisano Francesco Zara porterà ai bambini sorrisi, musica e intrattenimento contro il Covid 19

Le attività di Nonsolomusica Radio, progetto ideato dalla cantautrice Lara Molino la scorsa primavera durante il lockdown, proseguono e si arricchiscono di un nuovo format, questa volta dedicato interamente ai bambini. Nonsolomusica Radio è un sito di intrattenimento sul web, con pagine su Facebook e Instagram, è un contenitore che fino ad oggi ha dato spazio alla musica, a giovani cantautori, a interviste a scrittori e personaggi dello spettacolo, alle rubriche, una letteraria e l’altra filosofica.



Lara Molino ha pensato di voler realizzare qualcosa per i bambini durante il periodo natalizio, proprio per contrastare questo momento così difficile dovuto al Covid 19. Ci saranno grosse sorprese: gli auguri della cantante Arisa, favolosa interprete ed ora coach del programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi e gran divertimento con la new entry della radio, il giovane clown, Crash.



Martedì, 29 dicembre alle ore 18:30, andrà in onda per la prima volta, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, il nuovo format “CrashBoom”, con Francesco Zara (Guglionesi), in arte Clown Crash.

Francesco si è avvicinato all’arte della clowneria subito dopo aver intrapreso la carriera universitaria. Grazie ad un progetto da lui ideato, dal 2018 al 2020, si è potuto esibire nell’arte della clowneria in molti paesi molisani e abruzzesi.

Su Nonsolomusica Radio, grazie a dei bellissimi e divertenti video, cercherà di rivolgersi ai bambini, insegnando loro vari giochi, raccontando fiabe, esibendosi come clown, animatore e attore. Un format, dunque, adatto sicuramente ai più piccoli, ma anche ai loro genitori. Per poter seguire Crash e tutte le attività della radio web, basta iscriversi alla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio.