Stellantis, Termoli sarà la terza Gigafactory del gruppo

“Dopo Germania e Francia, con il supporto del governo italiano abbiamo individuato in Termoli la sede della nostra terza Gigafactory”. L’ad del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, ha dato l’annuncio in apertura dell’Ev Day 2021, evento digitale dedicato ai piani di elettrificazione del gruppo.

Il fabbisogno di batterie e componenti per EV di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque gigafactory in Europa e in Nord America e l’allocazione del terzo sito europeo in Italia, dopo quelli in Francia e Germania.

Lo stabilimento di Termoli, in provincia di Campobasso Molise attualmente ha circa 2.500 dipendenti. La fabbrica è stata aperta nel 1972 e si è specializzata nella produzione di motori e trasmissioni.Al momento non è stato deciso se ci sarà una totale riconversione del sito o se la gigafactory per la produzione delle batterie affiancherà quello dei motori.