Alle 15.30 circa di questo pomeriggio, una squadra del distaccamento VVF di Termoli interveniva sulla SS483 ( Guglionesi – San Giacomo d. Schiavoni ) a causa di un grosso albero sradicato dal forte vento che, caduto trasversalmente sulla sede stradale fortunatamente non faceva registrare danni a veicoli in transito… traffico interrotto il tempo necessario allo sgombero e messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento.