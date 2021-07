Sport/ Wembley incorona l’Italia campione d’Europa, festa in strada anche in Molise

Gli Europei di calcio si tingono d’azzurro. Alla fine non ce ne è stata per nessuno: troppo forte l’Italia per gli avversari, compresi i campioni di casa inglesi, che hanno ceduto solo dopo i rigori. Il risultato finale (4-3, ma 1-1 dopo i tempi regolamentari) ha sancito la vittoria della squadra che più di tutte ha saputo lottare fino alla fine; alla rete inziale dei padroni di casa, dopo pochi minuti di gioco, ha risposto nel secondo tempo la granitica squadra azzurra con capitan Chiellini.

Foto Tina Piano

Ai rigori ha giganteggiato il portiere Donnarumma, poi premiato come MVP della manifestazione.

L’Italia ritorna sul tetto d’Europa dopo 53 anni e come ha detto qualcuno, parafrasando Berlino “Il cielo è blu sopra Wembley”.

Presente in tribuna anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Festeggiamenti fino a notte inoltrata in tutto il Paese; anche a Campobasso gente in strada, tra bandiere, cori e fumogeni

(s.m.)