Sport/ Campodipietra, intitolato il campo sportivo a Tonino Manella

Il quadrangolare in sua memoria va al Campodipietra 2022. Un pomeriggio dedicato ad un uomo che a Campodipietra ha dato tanto, non solo dal punto di vista sportivo, prima come giocatore e poi come allenatore: Tonino Manella, prematuramente scomparso un anno fa. Dal 12 agosto il campo sportivo del paese porta il suo nome. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Giuseppe Riccitelli ha voluto dedicare l’impianto a colui che ne aveva fatto una seconda casa. L’intitolazione è avvenuta in occasione della prima Tonino Manella Cup a lui dedicata. Per l’occasione sono scese in campo una squadra di Vecchie Glorie del Campodipietra, una selezione del Campodpietra Calcio 2022, l’Audax Toro e il San Marco La Catola 1984.

Le gare sono state precedute dalla cerimonia di intitolazione alla presenza della famiglia, e delle autorità politiche e sportive: il sindaco Riccitelli, il presidente del Consiglio Comunale, il consigliere regionale Gianluca Cefaratti, il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi e del parroco. Al termine dei saluti istituzionali il sindaco Riccitelli e il presidente del Consiglio comunale hanno scoperto la targa. Poi si è passati al calcio giocato.

A dare il calcio d’inizio le figlie Giordana e Samantha, dedite alla passione del papà. La banda ha suonato l’inno di Mameli e successivamente agli ordini della terna composta da Salvatore Griguolo, Salvatore Murolo e Giovanni Alfieri si è dato il via al quadrangolare. Nella prima sfida è stato derby tra le Vecchie Glorie del Campodipietra Calcio 2022. La vittoria è andata a Guida e compagni che si sono imposti 7-0.

Nel secondo incontro l’Audax Toro ha superato in rimonta 2-1 il San Marco La Catola grazie alla doppietta di Antonio Cesaro. A chiudere un bellissimo pomeriggio di sport è stato il confronto tra Campodipietra 2022 e Toro. La vittoria è andata ai ‘padroni di casa’ che hanno così messo in bacheca la Manella Cup sul sintetico che da ieri porta ufficialmente il nome di un grande uomo e un grande sportivo.

La premiazione si è svolta in piazza a Campodipietra durante i festeggiamenti di San Michele.

Ciao mister, sarai sempre con noi