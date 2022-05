Spagna/ Isola di Maiorca: ex-calciatore olandese si tuffa dalla scogliera, ma sbaglia traiettoria e muore

Un gesto sbagliato, anche imprudente e si è consumata la tragedia, con la morte di un giovane uomo.

Un 31enne, ex calciatore professionista, che aveva giocato per la società olandese Vitesse, era in vacanza con la famiglia sull’Isla di Maiorca, in Spagna, quando ha tentato il pericoloso tuffo finito in dramma.

L’uomo voleva fare un salto di oltre trenta metri ma forse non ha calcolato bene la distanza dalle rocce e ha trovato la morte orribile.

La tragica scena si è consumata sotto gli occhi sconvolti di moglie e figli che stavano filmando il salto con un cellulare da una barca ancorata proprio di fronte alla scogliera.

Foto di repertorio