Sindaco Boccardo: in arrivo a Castelmauro il primo acconto per il progetto del CIS

Lo avevamo annunciato giusto qualche giorno fa, dell’approvazione e del finanziamento dei progetti che vedono Castelmauro capofila a cui partecipano altri 10 comuni, per la realizzazione di una pista ciclopedonale che taglierà trasversalmente il Molise dal Biferno al Trigno e di una ZIP-Line, attrazione unica in Molise e tra le poche nel raggio di centinaia di chilometri.

Ebbene, – annuncia il Sindaco Flavio Boccardo –giovedì 03 dicembre, dopo solo un giorno dall’invio della richiesta, con grande efficienza,la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Responsabile degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo Cons. Gerardo Capozza, ha immediatamente autorizzato il trasferimento di 740.000,00 € al nostro Comune, somma che rappresenta un acconto pari al 20% dei 3 milioni 700.000 euro complessivi previsti dal progetto. Grazie all’impegno mantenuto dal Presidente Conte, con questa particolare iniziativa, messa in campo anche per il Molise, territori come il nostro, dimenticati ormai da troppo tempo, possono iniziare a guardare al futuro con maggior speranza.

Dunque, numeri corredati da atti e risorse concrete e tangibili, che arrivano in Molise per avviare prestissimo questo ambizioso progetto che ci vedrà operare in rete tra Comuni, ma senza precludere qualsiasi forma di partenariato e compartecipazione.

Forse potevamo evitare di sottolineare ancora come il nostro progetto stia andando avanti, ma purtroppo a qualche inguaribile scettico occorrevano ulteriori testimonianze del lavoro che stiamo svolgendo, in tanti e all’unisono, nonostante stiamo fronteggiando le mille difficoltà che la pandemia in corso ci presenta ogni giorno.