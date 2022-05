Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nella zona del Chianti

Paura fra la gente, ma senza gravi conseguenze per fortuna. Scossa 3.3 di terremoto ieri nella zona di Greve in Chianti in provincia di Firenze.0

Segnalazioni di scosse anche a San Casciano Val di Pesa. Attimi di paura al risveglio dunque, anche se non si registrano danni particolari. Non è la prima volta che lo sciame sismico viene avvertito in Toscana.

La scossa alle 5:51, ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto di geologia e vulcanologia (Ingv) di Roma.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione a Firenze ed anche nelle province vicine.