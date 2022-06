La terra ha tremato, ma per il momento per fortuna non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Il sisma è stato avvertito in una vasta area anche perché la profondità era di soli due chilometri.

Sui social network molte segnalazioni del terremoto anche a Torino.