Il fenomeno per fortuna è stata di lieve entità, ma certamente non saranno mancate reazioni di paura anche giustificate. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in zona L’Aquila.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro vicino ai comuni di Pizzoli e Barete.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose.