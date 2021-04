Sanità/ Operatori sanitari e infermieri in protesta davanti la Prefettura di Campobasso (video)

E’ in atto una protesta in P.zza Prefettura a Campobasso, da parte di operatori sanitari e infermieri che lamentano il fatto di aver risposto a Bandi durante il periodo di emergenza Covid, ma attualmente non hanno nessuna tutela contrattuale, nonostante anche il Consiglio regionale abbia approvato una mozione a riguardo, ma che non è mai stata attuata. Nel video proprio un intervento che spiega la situazione attuale.

VIDEO

Per vedere questi ed altri video iscrivetevi al canale Youtube Teminus Visione