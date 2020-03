San Timoteo chiuso:tamponi al personale sanitario

L’Ospedale San Timoteo di Termoli è stato momentaneamente chiuso, come è stato confermato in conferenza stampa dal direttore sanitario Asrem Maria Virginia Scafarto e dal DG Oreste Florenzano : ” Per le notizie che stanno circolando sul San Timoteo di Termoli informiamo che è stato bloccato il cambio turno o abbiamo chiuso gli ambulatori, previsto il blocco delle visite, interdetto il Pronto Soccorso in misura precauzionale, in attesa che terminiamo gli screening, necessari per verificare se il contagio è in atto nel presidio ospedaliero e ci regoleremo di conseguenza una volta ottenuti i risultati”.