Un 49enne operaio della Fiat Fca, di Montenero di Bisaccia, è morto questa mattina mentre era al lavoro nello stabilimento di Rivolta del Re, a Termoli. L’uomo lavorava nel settore Logistica e pare abbia avuto un attacco cardiaco mentre lavorava. Alcuni colleghi hanno allertato i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nella da fare.

Sul posto per gli accertamenti i carabinieri di Termoli, ma sembrano escluse altre cause che non siano quelle di morte naturale.