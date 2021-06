La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta alle 7.25 circa sulla SP 40 in agro di S. Martino in P. per un incidente stradale.

I Vigili del fuoco hanno lavorato tra le lamiere dell’auto per estrarre la conducente, il 118 presente sul posto ha prestato l’assistenza sanitaria e ha trasportato la persona ferita in ospedale. I Carabinieri di Larino sul posto per i rilievi.