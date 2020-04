San Martino in Pensilis/ Ordinanza sindacale: chiuse le attività, tranne alcune il 13 aprile

Il sindaco si San Martino in Pensilis, Michele Flocco ha emanato ordinanza sindacale in cui ordina: La chiusura di tutte le attività commerciali per la giornata di lunedì 13 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate attraverso distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio per carburante per autorizzazione in esercizi specializzati situati sia su rete stradale, anche attraverso distributori self service.