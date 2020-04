La Serena Senectus dona un defibrillatore al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia

La Serena Senectus Srl, società che gestisce la Residenza per Anziani di Sessano del Molise (IS), – si legge in una nota – in un momento così delicato della vita socio-economica della nostra Comunità a causa della diffusione del virus Covid-19, ed in considerazione dello sforzo che tutti gli operatori del settore sanitario stanno profondendo in prima linea per contrastarne gli effetti, esprime vicinanza a tutti gli operatori sanitari e partecipa, con un piccolo gesto, donando un defibrillatore al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia.

Al primario, – conclude la nota – dott. Lucio Pastore, ai medici, agli infermieri ed agli operatori tutti, un caro saluto ed un sentito ringraziamento.

Insieme ce la faremo.