San Martino in Pensilis/ I ‘Giovanotti’ vincono la Carrese

Era vista come il simbolo della rinascita e del ritorno alla normalità non solo a San Martino in Pensilis. A vincere l’edizione 2022 della Carrese sono stati i Giovanotti; una gara intensa non priva di sorpassi a dare ulteriore tono alla competizione.

Al cambio i due carri sono arrivati vicinissimi tra l’eccitazione popolare.

I giallo-rossi sono arrivati all’ingresso del paese, con un vantaggio di alcune decine di metri sui secondi, i Giovani.

Grande festa in paese, per la prima edizione dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid di una tradizione secolare.

Inutile precisare la grande partecipazione popolare ed i festeggiamenti a fine gara.

