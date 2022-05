Coronavirus, un trasferimento in Terapia Intensiva, due ricoveri ed un dimesso al Cardarelli nelle 24 ore

Giornata per fortuna senza decessi sul fronte Covid in Molise nelle ultime 24 ore; tuttavia si registra un ricovero in Terapia Intensiva al Cardarelli di Campobasso, un paziente di Termoli che era ricoverato in Malattie Infettive. Ci sono anche due nuovi ricoveri in Malattie Infettive: un cittadino di Chiauci e di uno di San Martino in Pensilis. Un paziente ha lasciato l’ospedale per far ritorno a casa: era ricoverato nel reparto Anziano Fragile ed è di Acquaviva Collecroce.

I ricoverati sono 40: 27 in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile, ed uno in Terapia Intensiva.

Nelle ultime 24 ore, sono stati refertati 785 tamponi molecolari e 2.530 antigenici e sono emerse 399 nuove positività.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 64, Termoli 33 e Isernia 32. Ferrazzano 10, Larino 21, Pozzilli 13, Rocchetta al Volturno 10 Venafro 13. Sono 80 i nuovi guariti.