Questo è l’articolo di apertura della rubrica a cura della Commissione per le parità e le pari opportunità della Regione Molise.

Io in qualità di presidente, eletta il 30 marzo 2021, vorrei partire dal concetto di parità in

relazione alle funzioni che la Commissione ha il compito di espletare. La Regione Molise ha istituito la Commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in campo

economico, sociale e culturale.



E’ compito della Commissione promuovere l’uguaglianza tra i sessi, rimuovendo tutti gli

ostacoli che, costituendo fattori di discriminazione diretta e indiretta per le donne, ne limitano o ne impediscono il pieno sviluppo come persona umana.



La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni. Formula proposte tese al coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali al fine di realizzare la parità tra i sessi e di assicurare pari opportunità tra uomo e donna. Verifica anche con indagini, ricerche e studi, lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità.



Formula osservazioni e proposte sui progetti di legge, atti amministrativi e programmi

regionali che investono le politiche della parità e delle pari opportunità. Elabora, per l’attuazione delle parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 215, progetti ed

interventi tesi a:

1) favorire ed espandere l’accesso della donna al lavoro;

2) valorizzare e sviluppare la professionalità delle donne già occupate;

3) stimolare programmi di orientamento e formazione per le donne, al fine di liberare le loro potenzialità, anche in termini di pari opportunità e di progressione professionale;

4) sollecitare l’adozione di azioni positive di cui alla legge n. 125 del 1991, verificandone

l’esecuzione, l’attuazione e l’esito finale;

5) sollecitare l’applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 125, concernente: “Azioni

positive per l’imprenditoria femminile”;



La Commissione conduce indagini sulla condizione femminile nella regione (nei luoghi di

lavoro, nei corsi professionali, nelle strutture sanitarie, sociali, culturali ed assistenziali) e

promuove interventi di assistenza e di consulenza per le donne disagiate, in collaborazione con gli organi istituzionalmente competenti, nonché tramite le associazioni e i movimenti per la tutela della donna.



Sollecita la promozione e l’attivazione di centri culturali e ricreativi idoneamente attrezzati per un qualificato impiego del tempo libero e rivolti all’inserimento sociale e allo sviluppo delle potenzialità in quelle donne che vivono una condizione di handicap o di emarginazione sociale. Promuove iniziative per la costituzione e l’attivazione di centri adeguatamente attrezzati a ludoteca, al fine di accogliere, bambini e ragazzi fino a 14 anni nelle ore post-scolastiche e durante i periodi di vacanza, come supporto per le madri lavoratrici.



La Commissione per la Parità e le pari opportunità appena istituitasi da me presieduta, è

composta da 16 componenti di cui un funzionario regionale e la consigliera di parità della

regione e sta lavorando in gruppi di lavoro sulla medicina di genere, la formazione, il lavoro delle donne, la violenza sulle donne. Ha fino ad oggi, richiesto ed ottenuto la convocazione del Tavolo di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne.

Si sta occupando di sensibilizzare gli enti preposti nell’attuazione completa della legge 194/78 “Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza”. Inoltre, sta interagendo con la Quarta Commissione delle Regione Molise in merito alla proposta di legge sul Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza. Sta verificando lo stato di attuazione della legge regionale “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi’ Ha inoltre organizzato un evento di presentazione alle Istituzioni territoriali per poter collaborare su tematiche di pari opportunità.



LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Cav.Dr.ssa La Selva Maria Grazia