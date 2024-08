Romanicamente in Cammino/Sant’Angelo Limosano ospita la terza tappa del tour Chiese Aperte

Il tour è l’occasione non solo per avere informazioni sulle chiese che costituiscono il Cammino, ma anche

per poter gustare i prodotti del territorio nel concetto del turismo di convivialità e di comunità che sono gli

elementi portanti di Romanic@mente in Cammino.

Dopo i primi due eventi del tour Chiese Aperte, del progetto Romanicamente in Cammino -Giubileo for all,

siamo arrivati alla terza tappa che sarà ospitata da Sant’Angelo Limosano, il 20 agosto.

Siamo nella Patria di Celestino V. La tappa prevede una breve escursione nel borgo, la visita guidata nella

chiesa dedicata a Santa Maria Assunta in cielo e la passeggiata verso il santuario della Madonna delle Stelle.

In serata la manifestazione “Sant’Angelo in cantina”.

Programma •

ore 17.00 : Accoglienza in piazza. Alla scoperta del Borgo e della chiesa di santa Maria Assunta

ore 18,00: passeggiata verso il Santuario della Madonna delle Stelle ( circa 2,5 KM)

ore 19.00 rientro con bus navetta in paese

ore 20.00: apertura delle cantine: un viaggio eno-gastronomico nelle cantine di San Rocco, Civitella,

Castello, Piano e Rampa.

La chiesa di Santa Maria Assunta resterà aperta fino alle ore 24,00