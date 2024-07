Rocco Papaleo ospite speciale di Alta Marea Festival nel borgo antico di Termoli

Sarà Rocco Papaleo l’ospite speciale della quarta edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte in programma nel Borgo Antico di Termoli dal 31 luglio al 2 agosto, ideato dal regista Antonio De Gregorio, dalla storica Valentina Salierno e dalle graphic designer Adele Sorressa e Chiara Tuttolani. Il regista e attore incontrerà il pubblico giovedì 1° agosto alle 21.00 (ingresso libero) in Piazza Duomo, dove sarà proiettato il suo ultimo film “Scordato”. Con lui presenti anche l’attrice Angela Curri e l’attore Simone Corbisiero. Un’occasione importante per conoscere uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano, che sarà presente a Termoli per raccontarsi al pubblico.

Uscito in sala nella primavera del 2023, “Scordato” è la quarta regia cinematografica di Rocco Papaleo, qui anche protagonista, e rappresenta un racconto ironico, malinconico e poetico, un viaggio nella giovinezza di ieri. È la storia di Orlando, un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti a Salerno. Da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (interpretata dalla cantante Giorgia). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura “emotiva”. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia. Questa particolare richiesta porterà l’uomo a intraprendere un viaggio nel suo passato, nella sua città d’origine in Basilicata, e rivivere la sua vita per scoprire in quale momento è diventato l’uomo che è oggi, solitario e pieno di contratture.

La serata sarà ad ingresso gratuito ma occorre prenotare il proprio posto accedendo al link di prenotazione su www.altamareafestival.it .



Alta Marea Festival è un progetto di Antonio De Gregorio (direttore artistico), Valentina Salierno (responsabile comunicazione e pr), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della comunicazione e graphic designer), Nicola e Francesco Marzoli (logistica e direzione). A loro si aggiungono numerosi volontari e volontarie che lavorano al festival con passione e lungimiranza.

L’iniziativa ha già il sostegno del Comune di Termoli, di Studio Ekò, di Italian Vessels, della Fabbrica Italiana Sintetici, di KeyPartner, Brico OK Termoli, De Gregorio Elettroforniture, Iovine Impresa Funebre e Acqua Molisia.