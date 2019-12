Roccasicura (IS): si finge carabiniere e deruba una anziana. Denunciato 30enne

I militari della Stazione Carabinieri di Carovilli (IS), dopo la denuncia presentata da un’anziana donna di Roccasicura (IS) ha permesso di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria, un giovane 30enne proveniente dall’hinterland napoletano, il quale fingendosi carabiniere e sostenendo che una sua parente era stata coinvolta in un incidente stradale e occorreva del danaro per le cure mediche, si faceva consegnare dalla vittima la somma di mille euro. Il giovane ora dovrà rispondere direttamente alla Magistratura competente del reato di truffa aggravata.