Quarto appuntamento del Loto Link Festival/Bianca Mastromonaco in Miss Mother

Una splendida BIANCA MASTROMONACO torna a casa sua da protagonista per il quarto appuntamento del Loto Link Festival.

Liberamente ispirato alla triste vita di JonBenét Ramsey e Cheslie Kryst, Miss Mother racconta il rapporto morboso tra una madre e una figlia in un mondo schiacciato dalla competizione e dal sogno capitalistico. A cosa si è disposte a rinunciare per vincere?

Monica è una madre single che spinge la figlia di 10 anni, Erika, a partecipare a estenuanti concorsi di bellezza per piccole miss. Durante l’ennesima gara, Erika ha un blocco: non vuole più competere e non riesce a spiegare il perché. La madre cerca di spronare la bambina a non mollare, ma questo non farà che peggiorare la situazione.

Miss Mother affronta in toni crudi e grotteschi una delle competizioni più pesanti al mondo: quella tra madre e figlia. Tra battute che strizzano l’occhio alla stand up comedy ed echi di fatti di cronaca realmente accaduti, il primo studio dello spettacolo cerca di rispondere a diversi interrogativi: fino a che punto un rapporto tra due persone che si amano può essere compromesso dalla smania di vincere? A cosa si

è disposte a rinunciare, in quanto donne, per avvicinarsi al sogno dorato del “jet set”?

Chi vince davvero alla fine?

Domenica 1 Dicembre – ore 18.00

Lunedì 2 Dicembre – 20.30

QUARTO APPUNTAMENTO CON IL LOTO LINK FESTIVAL

MISS MOTHER

Testo di Emilia Agnesa

Con Bianca Mastromonaco

Regia di Francesca Orsini

Biglietti e Abbonamenti online:

https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto

Teatro del LOTO “il più bel piccolo Teatro d’Italia”

P.zza Spensieri 17, 86010 Ferrazzano CB – Italy

+39.335454456 – +39.3333300850 – fax 0874.418533

mail:direzioneartistica@teatrodelloto.it – info@teatrodelloto.it

www.teatrodelloto.it