Progetto NEET Evolution: contest per autoimpresa giovanile e selezione di 4 idee premiate

Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 16:00, presso la sala Alphaville in via Muricchio, si terrà il Contest riservato ai partecipanti del progetto NEET Evolution, promosso dall’ATS di Campobasso in partenariato con Sicurform Italia Group, Confcooperative e Ares Sociale.

Nel corso dell’evento saranno individuate fino a quattro idee d’impresa, che potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro ciascuna.

La valutazione delle proposte imprenditoriali sarà affidata a una Commissione composta da referenti del Comune di Campobasso, del partenariato, da docenti, imprenditori ed esperti del settore.

I destinatari del contributo sono giovani disoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nei Comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani.

NEET Evolution: Percorsi di Crescita e Sviluppo è un progetto nato per offrire risposte efficaci alle esigenze dei giovani NEET e alle necessità del tessuto economico locale, attraverso un’analisi approfondita dei fabbisogni territoriali.

Tra gli obiettivi principali, vi è il sostegno ai giovani nell’accesso a forme di autoimprenditorialità, garantendo un’adeguata formazione propedeutica, un percorso di affiancamento professionale, un contributo a fondo perduto per un massimo di quattro idee imprenditoriali avviate da giovani.

Il percorso formativo dedicato ai partecipanti ha previsto sessioni su analisi di mercato, business plan, marketing e altri contenuti fondamentali, affinché i giovani coinvolti possano sviluppare e presentare progetti imprenditoriali concreti.