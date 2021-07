Presentata Acquatica Mainarde, Festival dell’Acqua e degli sport Acquatici del Molise

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Acquatica Mainarde, che ha coinvolto gli enti istituzionali del circondario e le associazioni più attive sul territorio. Alle ore 10.30, nel Parco Turistico Oasi Mainarde a Castel San Vincenzo, ha avuto luogo la Presentazione del programma della tre giorno di eventi ed iniziative legate alle attività sportive/nautiche e turistico culturali. Presenti al tavolo, oltre ai responsabili organizzativi, il Sindaco di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, il Presidente della Provincia, Alfredo Ricci, l’Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, l’architetto Camillo Ferrara e l’ingegnere Marco Orioni, proprietario del Parco Turistico Oasi delle Mainarde.



MARISA MARGIOTTA: “Cooperazione e sinergia sono la primaria risorsa del territorio. Necessariamente abbiamo bisogno di valorizzare tutto ciò che è già presente nei nostri magnifici territori e fare rete tra le varie amministrazioni e realtà associative”



ALFREDO RICCI” Il lago e la Valle del Volturno sono cruciali nella programmazione turistico sportivo culturale del territorio provinciale ma dell’intera Regione. Esistono già da ann dei punti di rifeimento attrattivi come l’area archeologica di San Vincenzo al Volturno, la catena montuosa delle Mainarde con Monte marrone, le sorgenti del Volturno, i castelli medievali e manifestazioni importanti con il Festival della

Zampogna e da oggi Acquatica. Approfittando dell’attuale periodo storico che sta spingendo i flussi turistici a riscoprire e valorizzare quelli che fino a poco tempo fa si potevano considerare destinazioni di nicchia e che adesso stanno letteralmente esplodendo, si può e si deve programmare uno sviluppo serio integrato di tutte

le risorse presenti che possono fare la differenza per il futuro della nostra regione. Finalmente si può ragionare di uno sviluppo economico turistico culturale.



VINCENZO COTUGNO: “Acquatica Mainarde 2021 rappresenta al meglio quello che la Regione sta mettendo in atto ovvero: creare una rete di associazioni ed enti che valorizzi il territorio attraverso le proprie risorse. L’assessorato infatti negli ultimi anni ha messo in campo una strategia che sta ripagando il lavoro svolto. Ci troviamo qui a Castel San Vincenzo, che può definirsi paese vetrina fuori dai confini regionali. Il fascino che esercita questo luogo in questa Valle, deve essere volano per la Provincia e per la regione tutta.

o scenario “acquatico” si predispone in maniera eccellente per accogliere la tipologia del turismo che stiamo cercando ovvero sostenibile e lento. Non possiamo anticiparvi niente ma vi diamo solo un dettaglio: ve li ricordate i Pink Floyd a Venezia?

MARCO ORIONI:”Lo scorso anno c’è stato un boom di presenze post pandemia, la nostra preoccupazione come gestori che il successo del 2020 non si potesse ripetere, invece stiamo notando che l’ annata appena trascorsa sia stata viatico di grande promozione e visibilità. Stiamo rivivendo le stesse sensazioni, anzi maggiori, questo significa, la cosa più importante, che chi viene, ritorna.



GAIA PONTARELLI: “Acquatica Eventi è un’associazione sportiva dilettantistica affiliata PGS. Nasce con lo scopo di valorizzare il territorio attraverso la pratica degli sport acquatici e infatti il lago artificiale di Castel San Vincenzo ha tutte le caratteristiche per ospitare la prima edizione di Acquatica Mainarde Festival dell’acqua e degli sport nautici in Molise. L’idea è valorizzare gli sport di pagaia come la canoa, il sup, il kayak e quelli velici, come i catamarani detti hobiecate e imbarcazioni a vela optimist e il kitesurf e il

windsurf. Abbiamo pensato infatti di collaborare con l’oasi Mainarde perché lo riteniamo un punto di riferimento in questa zona” Siamo partiti dall’idea di valorizzare l’acqua ed i suoi utilizzi: da risorsa energetica a elemento che ha dato vita a luoghi sacri nella nostra valle e l’ambiente circostante.



DONATO GIANNINI: “Innanzitutto sento il dovere di ringraziare tutti gli enti e le associazioni che hanno collaborato. Acquatica Mainarde è il risultato del lungo lavoro messo in campo da vari attori. Ci siamo concentrati principalmente su due filoni per valorizzare l’acqua: il primo sugli sport ed il secondo sull’ambiente e l’arte. Il programma infatti ha una ricca programmazione sportiva e culturale pensata per ogni fascia d’eta ed ogni tipologia di gusto. Non resta che invitare tutti questo fine settimana a Castel San

Vincenzo sul lago e nel borgo”.