Precari sanità, M5S: nuovi bandi e proroga contratti, Toma non si nasconda

La mozione approvata in Consiglio regionale – affermano i consiglieri regionali del M5S – non può considerarsi una soluzione adeguata alle richieste dei 150 operatori sanitari rimasti senza lavoro. Persone abbandonate dalle istituzioni nonostante in piena pandemia abbiano svolto un ruolo fondamentale a tutela di tutti. Toma sa bene che questa è la realtà dei fatti, perché davanti a Palazzo D’Aimmo lo hanno urlato in faccia direttamente le stesse donne e gli stessi uomini impegnati a combattere il virus nel periodo peggiore.

I loro contratti infatti sono scaduti senza che Regione e Asrem abbiano speso una sola parola, rendendo carta straccia l’impegno che a gennaio scorso l’intero Consiglio regionale aveva dato allo stesso Toma per la loro stabilizzazione.

Non è accettabile che un presidente di Regione si nasconda dietro un dito, scaricando le responsabilità sugli altri. Per questo riteniamo doveroso che si faccia di più per rinnovare gli incarichi appena scaduti. Ma questo non può bastare. È importante infatti predisporre presto nuovi bandi che riconoscano ad operatori socio sanitari e infermieri, anche nei punteggi, l’esperienza maturata nei mesi più difficili della pandemia, come peraltro previsto da una legge dello Stato.

Sono soluzioni semplici, fattibili e soprattutto rispondenti ai diritti di tanti lavoratori. Chi di dovere si muova in fretta.Noi continueremo a seguire la vicenda, perché è assurdo dare il benservito in questo modo a chi ha messo anima e corpo nel momento del bisogno per l’intera comunità molisana.