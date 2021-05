PRC -SE, tre presidi a Termoli per contrastare le scelte del governo

Il partito del PRC –SE ha deciso di effettuare tre uscite a temi: uno sul lavoro; uno sul pubblico; uno sul reddito. La prima uscita sabato 15 maggio, la seconda sabato 29, la terza sabato 12 giugno.

Sabato 15 maggio per cui prende il via la prima delle tre campagne che come partito abbiamo deciso per contrastare le scelte del governo e lanciare le nostre proposte alternative al Recovery plan di Draghi.

Il tema di questa prima campagna è il lavoro e quindi, nella giornata del 15 maggio distribuiremo il volantino che tratta il tema in questione.

Aggiungeremo ai temi Nazionali i problemi della Città di Termoli sull’economie sommerse, cioè lavoro semi-nero e nero, lavoro a rischio di incidenti, oltre che evasione fiscale e contributiva per il settore commercio e ristorazione, cosi come da richiesta di deliberazione presentata dal Gruppo del Bene Comune Rete della Sinistra al Consiglio Comunale di Termoli e mai discusso.

Per i Molise l’iniziativa si terrà sabato 15 maggio 2021 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in Via Adriatica Quadrivio con Corso Nazionale -TERMOLI (CB)

PRC –SE Molise

Pasquale Sisto Segretario Regionale