A Pozzilli, un giovane di 34 anni, di origini campane, è stato trovato morto in casa, a lanciare l’allarme gli amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Carabinieri e soccorsi del 118 hanno solo potuto accertare il decesso. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici.