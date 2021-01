Covid/Focolaio al Cardarelli, il reparto di Chirurgia non chiude ma ci saranno limitazioni

Sono stati accertati 30 contagi da Covid tra pazienti e personale sanitario all’interno del Reparto di Chirurgia del Cardarelli. La notizia paventata della chiusura del reparto, per il momento, è stata smentita dai vertici Asrem, che comunque annunciano limitazioni. Intanto nella giornata di lunedì 11 gennaio è stata convocata una riunione per analizzare la situazione.

Tutta la vicenda della organizzazione sanitaria in materia di Covid vede anche delle azioni legali, l’ esposto in Procura è stato fatto dall’avvocato Iacovino, per conto del Comitato Vittime Covid, acquisiti gli atti sulla mancata attivazione del centro covid a Larino, mentre il direttore di Chirurgia dott. Cecere chiede la chiusura dei reparti dove è scoppiato il focolaio prospettando il rischio di epidemia colposa.