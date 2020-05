Poietika Next StArt, gli appuntamenti della terza settimana in programma

erza settimana per Next StArt, il nuovo appuntamento online per la rassegna Poietika, creatura di Fondazione Molise Cultura e Regione Molise che per questo anno difficile dovuto al Covid-19 utilizza il social per una serie di dirette Facebook, Instagram e YouTube. Dopo il successo dell’edizione 2019 (tra i partecipanti Vandana Shiva, Wim Mertens, Raúl Zurita, Nedim Gürsel, Letizia Battaglia), Fondazione Molise Cultura ha lavorato a una iniziativa social con autorevoli operatori del mondo della cultura e specialisti di settore, stimolando un loro contributo non solo nei rispettivi segmenti di pertinenza, ma anche alla luce di quanto sta accadendo e della trasformazione epocale che ci coinvolge.

La “piazza virtuale” di Poietika arriva alla terza settimana di programmazione, con un cartellone di incontri web che diventa, giorno dopo giorno, anche un formidabile archivio di proposte, riflessioni operative e spunti culturali. Next StArt infatti affronta varie aree tematiche, dalla letteratura alla fotografia, dalla musica all’architettura, dal teatro al giornalismo, con conversazioni sulle piattaforme social della Fondazione Molise Cultura e con podcast su Spotify per garantire la massima fruibilità.

Gli appuntamenti della terza settimana riguardano i mondi della fotografia e del teatro: lunedì 1 giugno il fotografo ritrattista Eolo Perfido e il giornalista/blogger di Repubblica Michele Smargiassi (Fotocrazia) dialogano sul tema “La fotografia che fa sorridere”; venerdì 5 giugno si passa a un gigante del teatro italiano di oggi come Geppy Gleijeses, che dialoga con Serena Marinelli.

Lunedì 1 giugno 2020 ore 19.00

La Fotografia Che Fa Sorridere

Ospiti Eolo Perfido e Michele Smargiassi

Venerdì 5 giugno 2020 ore 19.00

Il teatro: la sua carnalità ai tempi del Covid

NextStart incontra Geppy Gleijeses

modera Serena Marinelli