Campo Scuola Palladino, regolamentazione degli accessi

Il sindaco di Campobasso ritenuto necessario adottare, a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne, nell’attuale fase di ripresa delle attività economiche, produttive e sportive, la provvisoria regolamentazione degli accessi presso il Campo Scuola “Nicola Palladino”, ordina a far data da mercoledì 3 giugno 2020, l’apertura del Campo Scuola “Nicola Palladino”, nel rispetto delle

linee guida emanate dal Governo con Decreto del Presidente dei Ministri 17 maggio 2020, con la seguente suddivisione degli orari di fruizione:

accesso libero all’utenza cittadina

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,45



accesso riservato alle attività della FIDAL

dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00

accesso riservato alle attività dell’A.I.A.

lunedì – martedì – giovedì, dalle ore 13,30 alle ore 15,00

e dispone che F.I.D.A.L. e A.I.A., nei giorni ed orari di propria disponibilità, come sopra dettagliati, siano responsabili del monitoraggio e del controllo degli accessi al fine di garantire il rispetto della normativa emergenziale