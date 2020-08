Pesca abusiva, sequestrati attrezzi e pescato. Sanzionate tre persone

E’ scattata un’operazione sulla pesca abusiva sul tratto di mare del Litorale Nord di Termoli. Prontamente intervenute 7 (sette) unità via via terra e via mare della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e del Commissariato della Polizia di Stato di Termoli che con due pattuglie e una motovedetta sono intervenute sul punto. Nello specifico le pattuglie dopo un breve appostamento hanno colto sul fatto 3(tre) soggetti intenti al recupero del pescato dall’arenile, catturato da reti messe abusivamente.

La pesca sportiva ricreativa effettuata con attrezzi e modalità non consentite, arreca un grave danno all’ecosistema ed alla pesca professionale, che proprio in questo periodo di fermo hanno necessità di essere tutelati e salvaguardati.

Provvidenziale la collaborazione tra il personale dei due Corpi che collaborando con armonia e serietà hanno provveduto ad elevare a carico dei 3 (tre) soggetti sanzioni per €. 3.000, sequestro di 5Kg di pescato e 50 metri di rete da pesca, per la tutela dell’ambiente, del mare e delle specie ittiche.

Non contente dell’accaduto le medesime persone sono ritornate sul posto poco dopo per aggredire e minacciare chi, secondo loro, aveva segnalato le attività illecite alle Autorità. L’intervento tempestivo della Volante ha impedito che la situazione, su cui risvolti penali si sta procedendo, degenerasse ulteriormente.

L’attività di vigilanza proseguirà su tutto il territorio al fine di contrastare abusi ed illeciti.