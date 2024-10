Persistente abbandono delle contrade di Campobasso, FdI presenta interrogazione urgente al sindaco

Premesso che è compito dell’Amministrazione Comunale garantire il decoro dell’intera città, delle strade cittadine, dei vicoli, di tutte le arterie principali senza trascurare le diramazioni decentrate ed i quartieri periferici così come le contrade; considerato che da diverso tempo si registra, di contro, un persistente atteggiamento di abbandono, da parte dell’Amministrazione, nei confronti di Via Sicilia, che riversa in una situazione indecorosa (come da documentazione fotografica in allegato) con marciapiedi divelti, erbacce e immondizia non raccolta, tombini ostruiti, oltre che con escrementi di animali, padronali e non, distribuiti ovunque;

preso atto che più volte i residenti della zona, e non solo, hanno sollecitato interventi repentini e risolutivi che ad oggi non sembrano aver avuto luce;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale , Francesco PILONE , ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco di Campobasso per essere messo a conoscenza in merito agli intendimenti della Giunta a riguardo, ai tempi di sistemazione dell’area e come intende garantire ordinarietà ad interventi di sistemazione delle vie cittadine senza dover ricorre a continue sollecitazioni spesso inevase.