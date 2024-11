“Percorsi di memoria campobassana”, presentazione ufficiale del libro di Stefano Manocchio

Scrivere un libro sulla propria città per raccontare come sia cambiata negli anni: questo

desiderio letterario si è trasformato in realtà per Stefano Manocchio, giornalista pubblicista,

poeta e scrittore campobassano. “Percorsi di memoria campobassana” , dato alle stampe dalla

Editrice Lampo, è appunto l’ennesima pubblicazione, la quinta per l’esattezza, tappa importante

di un tragitto letterario che in Manocchio parte dalla poesia e passa attraverso il romanzo, per

poi proseguire con le pubblicazioni incentrate appunto sulla città di nascita e di appartenenza.

Importante perché rappresenta il recupero di memoria che ad un certo punto della vita tutti

cerchiamo, guardandoci indietro e stilando analisi del percorso compiuto. E’ un libro che, come

dichiara lo stesso autore, è stato impostato tenendo sempre presente la semplicità e facilità di

lettura.



Dice Manocchio: “E’ un libro dei ricordi, ma senza il tentativo di far venire a galla la nostalgia”,

anche se leggendolo appare chiaro il legame forte tra il giornalista campobassano e la città con

riferimento al periodo giovanile in una inevitabile ricerca di luoghi, fatti e situazioni molto

personali. Luoghi e personaggi, sport e politica, modo di vivere soprattutto dei giovani: tanti temi

da trattare, senza dilungarsi troppo sui particolari, ma senza dimenticare i passaggi nella

memoria dell’autore.

Rigorosa la selezione dei personaggi: solo alcuni di quelli che hanno attraversato la vita

dell’autore sono stati scelti per essere raccontati; ma non si tratta di una selezione ‘per merito’ e

non necessariamente si tratta di quelli più ‘famosi’, quanto piuttosto di quelli che maggiormente

e per lungo tempo sono rimasti impressi nella memoria giovanile. Molto spazio nella foliazione è

stato dato alla politica, anche attraverso il ricordo personale di tutti i sindaci conosciuti nel

percorso di vita; spazio anche allo sport, con i ricordi del grande calcio e basket del passato.

Venerdì 8 novembre alle ore 17,30 nella Sala consiliare del Comune di Campobasso la

presentazione ufficiale del libro. L’autore dialogherà con Antonio D’Ambrosio, mentre

moderatore sarà Michele Falcione. Sono previsti i saluti istituzionali della sindaca, Marialuisa

Forte e l’intervento dell’Assessore comunale alla Cultura, Adele Fraracci.

L’autore

Stefano Manocchio è nato nel 1961 a Campobasso, dove risiede. Diplomato al Liceo Classico,

giornalista pubblicista, collabora costantemente con giornali e riviste locali; ha ricoperto incarichi

di direzione in organi di informazione a diffusione regionale. Scrittore e poeta, è presente in

varie antologie di poesia a partire dal 1995.

Prima dii “Percorsi di memoria campobassana” ha pubblicato altri quattro libri (“Pensieri

frantumati” – dal 2001 in varie ristampe e “Semplicemente la vita” nel 2008, nel 2014 “Il doppio

Max” e nel 2023, unitamente a Michele Falcione, il libro dal titolo “Il basket campobassano-

vent’anni di successi 1970-1990”).