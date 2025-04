Pasqua di cultura nei musei del Molise: un invito alla scoperta tra arte, storia e bellezza

La Direzione Regionale Musei del Molise invita cittadini e visitatori a vivere il periodo pasquale all’insegna della cultura, aprendo le porte dei musei e delle aree archeologiche statali per offrire esperienze coinvolgenti, stimolanti e accessibili a tutti.

Che si tratti di una pausa riflessiva tra capolavori artistici, di un tuffo nella storia antica attraverso reperti archeologici, o di un’attività originale da condividere in famiglia, i musei molisani sapranno regalare emozioni autentiche e momenti di arricchimento personale.



Un’alternativa preziosa alle consuete mete del tempo libero, per scoprire o riscoprire il territorio attraverso il suo patrimonio culturale, spesso nascosto ma di straordinaria bellezza e valore.



La cultura, in Molise, non è solo conservazione, ma anche incontro, narrazione e partecipazione. I nostri luoghi della cultura vi aspettano per trasformare un semplice weekend in un’esperienza memorabile.



Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima

dell’orario di chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .