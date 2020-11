Palazzo (PD): Covid, la Politica deve dare segnali di autorevolezza e di unità

Ogni giorno giungono notizie preoccupanti sulla situazione dei nostri ospedali, sul numero dei decessi e sui tempi lunghi per il tracciamento dei contagi, le diagnosi e, quindi, le cure, efficaci solo se tempestive. Ringrazio i consiglieri comunali Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista per avere nuovamente portato il Consiglio Comunale di Campobasso a discutere di Sanità Pubblica in un momento di forte pressione per gli ospedali e per tutti gli operatori sanitari: nel monotematico, che si terrà la prossima settimana, si discuterà di proposte concrete e necessarie da attuare prima che la situazione sfugga di mano in maniera irreversibile.

Struttura Covid da allestire immediatamente, reclutamento straordinario di personale sanitario, potenziamento immediato delle USCA e della medicina territoriale; supporto alle residenze protette, tracciamenti sicuri e rapidi, terapie tempestive: queste alcune delle proposte già formulate da tempo e che trovano d’accordo forze politiche di tutti gli schieramenti, i sindacati, gli Ordini, le associazioni, i cittadini.

Occorre agire e farlo subito. La Politica deve dare segnali di autorevolezza e di unità, di fronte al nemico comune: il covid19. In attesa che chi può e deve decidere agisca a tutela della vita e della salute dei campobassani e dei molisani, cerchiamo tutti di rispettare le regole. È l’unico modo che abbiamo per tutelare noi stessi e gli altri dall’infezione. Diamo una mano affinché, chi non lo ha già fatto, scarichi l’App “Immuni”, importante per agevolare il rapido tracciamento.

Se ognuno, a seconda dei livelli di responsabilità, si impegnerà a fare il suo, potremo tornare presto alla pienezza delle nostre vite.



Il Segretario Cittadino PD Campobasso – Gianluca Palazzo