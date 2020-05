Ordinanza regionale: proroga obblighi per chi ha soggiornato fuori dal territorio regionale del Molise

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, con l’ordinanza n. 29 sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 24 del 30 aprile 2020. Sono previsti alcuni obblighi per tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 24 ore, negli ultimi 14 giorni, fuori dal territorio regionale del Molise.