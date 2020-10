Nuovi incarichi in Diocesi Campobasso – Bojano

Il vescovo della Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, mons. GianCarlo Bregantini, comunica che il nuovo parroco di Macchiagodena sarà don Fabio Di Tommaso, mentre don Franco Romano, che ha servito la parrocchia di Macchiagodena per tanti anni con passione, andrà a reggere la parrocchia di Santo Stefano, in città.



Don Franco Romano potrà così dedicarsi, oltre che alla parrocchia, ancor di più nel servizio spirituale degli ammalati, presso l’Ospedale “ Cardarelli” in Campobasso.

Parroco di Vinchiaturo sarà don Chistian Cerasa, che viene dalla diocesi di Ravenna e sarà a servizio della nostra terra, con un particolare permesso del suo Vescovo, mons. Lorenzo Ghizzoni.



Don Eric M’bika, dono per noi dalla nazione africana del Centrafrica, che ha retto con gioia la parrocchia di Santo Stefano, andrà a collaborare nella parrocchia di San Giuseppe, in aiuto al nuovo parroco don Pino Romano e al parroco emerito, don Vittorio Perrella.

Nuovo Direttore della Scuola di Teologia a Campobasso per la formazione del laicato sarà padre Antonio Garofalo, che guiderà anche la formazione e l’aggiornamento dei Diaconi Permanenti della nostra diocesi.



Nuovo direttore dell’Ufficio Catechistico sarà invece la professoressa Emilia Di Biase, che avrà il compito di seguire i nostri catechisti, forte della sua lunga competenza in questo settore.



La nostra rivista diocesana, INTRAVEDERE, ormai lanciata a cadenza mensile, sarà guidata, oltre da me come Direttore responsabile, da un Gruppo redazionale, composto da don Michele Novelli, il dottor Michele D’Alessandro e la prof. Ylenia Fiorenza.



Nel comunicare con gioia queste scelte, desidero esprimere la sua gratitudine ed ammirazione di fronte alla generosa disponibilità di tanti collaboratori e collaboratrici, che si sono messi a servizio del Regno di Dio nella realtà della nostra arcidiocesi, per la crescita del Molise, in una dedizione crescente e li affida al Signore, con la sua santa benedizione.



+ p. GianCarlo Bregantini, Vescovo