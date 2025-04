Norvegia, agnello o uova: i premi ‘speciali’ per i migliori in campo

(Adnkronos) –

Premi 'speciali' per gli MVP del calcio in Norvegia. Nel massimo campionato scandinavo sta prendendo piede una tradizione particolare, che vuole premiare il miglior giocatori di ogni partita, il 'Man of the match', non con un piccolo trofeo, come accade ad esempio in Serie A, ma con un regalo 'culinario' tipico della regione in cui si gioca. E così è successo che dopo l'incontro tra Bryne FK e Haugesund, sfida valida per il massimo campionato di calcio norvegese, al difensore Axel Kryger, difensore eletto come migliore in campo, sia stato regalato un agnello, portato in trionfo proprio dal giocatore tra l'entusiasmo di tutto lo stadio. Ma, come detto, non si tratta di una divertente eccezione. Anche nelle scorse partite sono accaduti episodi simili, sia in campionato che in coppa di Norvegia. Un giocatore del Varhaug, Sondre Dvergsdal, dopo la sfida di coppa persa 4-0 contro il Bryne in coppa, ha ricevuto come premio partita un maiale appena macellato dal peso di circa 22 chilogrammi. In precedenza il portiere Jan de Boer, che gioca proprio nel Bryne, aveva ricevuto, come omaggio alla sua prestazione, quattro confezioni di uova.