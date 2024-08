Musica/ Campobasso Summer Festival: ci sarà anche Fasma

Sempre più ricco il programma del Campobasso Summer Festival, in

programma nell’area eventi di Selva Piana il 27, 28 e 29 agosto prossimi.

Si aggiunge al cast anche il rapper e cantautore romano Fasma che si

esibirà nella terza serata, quella del 29, nella quale ci sarà anche

Clementino. Il Festival si aprirà martedì 27 agosto con Carmen Consoli

mentre mercoledì 28 ci saranno Nayt e Diss Gacha.

Fasma, artista romano, si appassiona alla musica da piccolissimo e all’età

di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. I primi successi

arrivano nel 2017 con vari brani: Marylin M. (Certificato disco d’oro),

M.Manson, Lady D. e Monnalisa. Canzoni queste tutte racchiuse

nell’EP d’esordio dell’artista, intitolato “WFK” e pubblicato nel 2018.

Nello stesso anno è uscito il suo primo album in studio, intitolato

“Moriresti per vivere con me?”. Nel 2020 invece ha partecipato al Festival

di Sanremo piazzandosi terzo tra le Nuove proposte con il brano “Per

sentirmi vivo” (doppio disco di platino), orchestrato e diretto dal maestro

Enrico Melozzi. L’anno successivo è tornato a calcare il palco di Sanremo,

stavolta come concorrente Big con la canzone “Parlami” (disco di platino).

Lo scorso anno è uscito il suo terzo album “Ho conosciuto la mia ombra”

mentre il suo ultimo singolo “Mille Notti” è stato pubblicato all’inizio di

questa estate.