MuMu Tour in Molise fa tappa a Pietracatella, nell’ambio dei progetti Libreria Sfusa e Pietracatella legge

La scuola dell’infanzia di Pietracatella ed il micronido hanno ospitato nella mattinata di venerdì 7 giugno il MuMu Tour di Teresa Porcella, con l’editore molisano TELOS, con Luana Astore.

Accolti da bambini e genitori una mattinata coinvolgente che ha visto interagire alunni, insegnanti, famiglie e staff nella lettura dei nuovi libri illustrati e nella realizzazione di lavoretti. A fine giornata consegnati a tutti i bimbi i due nuovi libri.

Le lingue dell’allegria – MuMu Tour presenta le prime due uscite della collana MuMu – Multimedia e Multilingue. Libri in formato cartaceo e digitale (italiano – inglese – russo – cinese) destinati a lettori in età prescolare. Presentati:

Eh, no! di Teresa Porcella, illustrazioni di Cristina Losantos. I bambini sono noti per essere talvolta pigri, e quando si preparano per andare a scuola potrebbero dimenticare qualcosa. Per fortuna i genitori sanno sempre cosa fare, o quasi!

E perché? di Teresa Porcella, illustrazioni di Emilio Urberuaga. Se si perde un dente è fortuna o sfortuna? Dipende dai punti di vista… Come ci mostra questo dialogo bizzarro tra una lepre a cui piace contraddire e un topo dispettoso.

MuMu è una collana ideata e diretta da Luana Astore e Teresa Porcella, grafiche Ignazio Fulghesu, animazioni Giacomo Guccinelli e @studiosarago, sviluppo digitale Pubcoder. L’evento si è svolto grazie al progetto Libreria Sfusa, promosso e finanziato dal CRU Unipol e Legacoop Molise, e in concomitanza con ‘Pietracatella legge’, progetto finanziato da CEPELL e Ministero della Cultura nell’ambito di “Città che legge 2022/2023”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Libreria Risguardi, JustMo, in collaborazione con il Comune di Pietracatella, il Servizio Civile e la Scuola dell’Infanzia Paritaria di Pietracatella e del Micronido comunale.

Nei prossimi mesi verranno inoltre inaugurati altri bibliopoint a Pietracatella, presso la Biblioteca comunale, la Casa di Riposo e l’Ostello comunale.