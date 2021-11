Montenero/Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, denunciato 23enne

Nell’arco del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato

diversi controlli sul territorio di competenza – nello specifico nei Comuni di Termoli

(CB), Campomarino (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e Palata (CB) – con la finalità

di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e quelli in materia di sostanze

stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.



In particolare in Montenero di Bisaccia, agli esiti di una perquisizione personale e

domiciliare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Termoli hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Larino (CB) un 23enne censurato di origine albanese, ai sensi

dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, poiché resosi responsabile del reato di detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione dello stesso, infatti, gli operanti rinvenivano 1,00 grammo di “Cocaina”, un bilancino elettronico di precisione funzionante, materiale vario per confezionare sostanze stupefacenti ed euro 440,00 in banconote di vari tagli, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.



Sempre nell’ambito del medesimo contesto operativo, inoltre, i militari del predetto

Comando segnalavano amministrativamente alla Prefettura di Campobasso, ai sensi

dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, un 23enne di origine termolese poiché resosi

responsabile di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, in quanto trovato

in possesso di 0,50 grammi di “Marijuana”.