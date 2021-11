Bojano/ Un corso di decorazioni per scoprire l’intima bellezza della creazione

Riceviamo e pubblichiamo

Piegare, attorcigliare il fil di ferro, scegliere tra decine di colori e tonalità diverse, inserirvi pietre, coralli, bottoni, perline, pezzi di legno e minuterie dipinte. E poi disegnare sulla stoffa, ritagliare siluette, motivi floreali e geometrici, cucire, assemblare, incollare. Creatività a gogò a Bojano, per un appuntamento ormai consolidato al corso di decorazione, aperto a tutti, che ruota attorno all’inclusione e alla integrazione, per la diversità culturale e le differenti abilità. Un corso speciale, quello organizzato da Centro Studi Agorà, Molise Noblesse, Filitalia International Chapter Bojano, con il quotidiano internazionale Un Mondo D’Italiani UMDI diretto da Mina Cappussi, Ippocrates, Casa Molise, Movimento per la Grande Bellezza, e una lunga serie di partner. Si intitola, appunto “Stoffa e fil di ferro”, il corso di decorazioni in stoffa e realizzazione di anelli e bigiotteria artigianale, a cura di Teresa Cappussi e di altri esperti del bricolage,che si terrà martedì 16 novembre 2021 alle 18.00, nell’ambito del progetto Molise Noblesse MMXX per Turismo è Cultura 2020 Regione Molise in associazione con InVestiamoci, iniziativa di inclusione per le diverse abilità.

Immancabile il momento conviviale

Seguirà un momento conviviale, perché condividere è il primo passo per ritrovarsi, per vivere col cuore la bellezza della Vita. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa Covid e in osservanza del distanziamento sociale. Obbligatorio l’uso della mascherina, sarà misurata la temperatura all’ingresso e l’organizzazione si riserva il numero di ingressi consentiti per il normato distanziamento sociale.

Mina Cappussi: “I valori veri sono qui, non serve guardare lontano”

“La pandemia ha dato più che uno scossone, ha rivoluzionato la nostra vita, ha scardinato le nostre certezze – esordisce Mina Cappussi, ceo di Molise Noblesse – ci siamo ritrovati con le nostre paure, il senso di smarrimento, le difficoltà economiche, le criticità psicologiche di questo periodo. Molise Noblesse non si è mai fermato, adeguando iniziative e attività alle restrizioni pensate per limitare i contagi. Abbiamo incrementato le uscite all’aria aperta, gli outdoor in montagna e nella natura splendida del nostro Molise, proseguendo nell’azione di promozione del territorio. Un corso aperto a tutti, che ruota attorno all’inclusione e alla integrazione, per la diversità culturale e le differenti abilità. Abbiamo bisogno di Bellezza, a maggior ragione in questo periodo storico in cui viviamo ancora gli strascichi della pandemia, il distanziamento, la paura, i sentimenti e le emozioni soffocati dal solipsismo esistenziale”

Molise Noblesse, uno stile di vita

Molise Noblesse è una filosofia di vita, “un principio, una linea di pensiero, una condotta. Un credo, una bandiera, una medaglia apposta sul petto di chi torna ad inorgoglirsi della terra dei Padri Sanniti”. Al ritornello de “Il Molise non esiste”, i giovani Molise Noblesse hanno deciso di fare più rumore e farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo. E ci riescono egregiamente.